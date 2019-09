Il Governatore del Distretto visita il Rotary Club Bisenzio le Signe

'Una serata che è tutta un programma'.

Questo il titolo che possiamo dare alla bella serata che ieri sera il Club ha vissuto a Villa Castelletti di Signa per la visita del Governatore del Distretto, che ha tracciato ai Soci il cammino per questa nuova annata Rotariana.

Il Governatore Massimo Nannipieri nel pomeriggio si è a lungo intrattenuto con il Presidente del Club, il Consiglio e i Presidenti delle Commissioni per illustrare il programma di questa annata (ospiti delle belle sale di Villa Castelletti) per poi raggiungere per la cena conviviale tutti gli altri soci ai quali ha nuovamente ricordato i principi del Rotary, le finalità e l’impegno di servizio che impone l’apparenza al Club.

In entrambe le occasioni in Presidente ha più volte ribadito il concetto che il Rotary è prima di tutto una Istituzione di servizio che opera fra la gente, sui territori, lontano dai riflettori; in tal senso ci ha esortati a non essere abitudinari, impegnarci sempre in sforzi di fantasia e di realismo, inventando cose nuove e proponendo l’immagine vera del Rotary che è quella di una associazione che, nel mondo, ha fatto tanto per promuovere l’integrazione, l’aiuto ai più deboli, ed i service per sostenere iniziative caritatevoli.

Una squadra di persone che opera avendo come faro l’Etica, intesa come nemica dell’ambizione e della individualità, ed invece il sostegno per il rispetto del diverso, della tolleranza, della pace nel mondo. Il rotariano non vive in solitudine ma persegue un progetto laico per l’umanità.

Il Governatore ha ribadito a tutti i Soci che essere rotariani non è uno status simbol ma un progetto che, partendo dall’etica, la condivisione, l’amicizia, il servizio ed il rispetto delle diversità cerca di portare un messaggio trasversale di pace.

Nelle sue parole “ogni uomo è in credito verso la vita”, il messaggio che ci ha voluto lasciare perché possiamo fare qualcosa affinché questo credito possa essere riscosso da tutti.

La serata è stata allietata anche dalla presenza di un nuovo socio, (che ha avuto l’onore di essere spillato dal Governatore), un giovane professionista, Matteo Cigna, che sicuramente potrà dare un ulteriore contributo alla crescita del Club Bisenzio Le Signe.

Prima di lasciarci con un brindisi augurale il Governatore ha ricordato a tutti una importante iniziativa del nostro Distretto per l’Africa: un progetto che prevede il supporto di professionisti che, gratuitamente, forniranno il loro supporto nei paesi più poveri del continente africano affinché possano prendere avvio, e crescere direttamente sul territorio, professionalità che aiutino lo sviluppo culturale ed economica di quelle regioni.

Una bellissima serata che tutti ricorderemo con affetto, piacere e monito per la nostra attività futura,

Il Presidente del Club Chiara Pagni e tutti i soci ringraziano con sincero affetto e in Amicizia Rotariana il nostro Governatore Massimo Nannipieri.

