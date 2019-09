Imprese al Centro, Agostiniani 'caput mundi' per la ricerca del lavoro

La prima giornata di Imprese al Centro, la due giorni iniziata questa mattina, mercoledì 25 settembre 2019, al Chiostro degli Agostiniani, ha fatto registrare un ‘boom’ di presenze: tanti i curricula e altrettanti colloqui svolti ‘in diretta’ con le aziende partecipanti e le persone in cerca di lavoro o di nuova occupazione.

Ancora più forte è stata l’attenzione nella selezione dei curriculum vitae inviati dai candidati in fase di prenotazione e questo ha comportato una miglior individuazione dei profili cercati dalle aziende. In sintesi una qualità superiore dell’incontro fra domande e offerta di lavoro.

I numeri, come sempre aiutano a sintetizzare ciò che è avvenuto dalle 9 alle 14, fra il Chiostro e il Cenacolo dell’ex convento degli Agostiniani che si è trasformata in un’agorà del lavoro.

Sono state 517 le persone colloquiate e che hanno quindi consegnato un curriculum alle varie aziende presenti.

Stamani era il turno SeSa Group, Unicoop Firenze, Toscana Resort Castelfalfi, VoipVoice, Pellemoda, Magis, 7layers, Multiser, Panificio Panchetti, Consorzio CO&SO Empoli, Bar Vittoria, Auto No Problem, Enegan, Alleanza Assicurazioni, Consorzio Promozione Moda Italia, Il Grande Prato B&B, GiGroup e Orienta. Oltre alla presenza delle associazione di categoria che hanno anche partecipato a un evento di orientamento dedicato alle scuole superiori. Quasi 70 studenti di due classi del Ferarris-Brunelleschi e una dell’istituto Fermi Da Vinci erano presenti e hanno partecipato a tavoli di lavoro con Cna, Confartigianato, ConfCommercio, Confesercenti e Confindustria. Ma al Chiostro c’era anche la Cia.

La mattinata era stata aperta da un seminario introduttivo della Regione Toscana nel quale è stata presentata l’offerta formativa professionale post diploma.

Imprese al Centro è finanziato dalla Regione Toscana, gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Empoli, è organizzato da ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa) per il Consorzio Servizi Lavoro, in collaborazione con i Centri per l’Impiego del territorio dell’Empolese Valdelsa.

E’ il terzo anno che l’edizione ha raggiunto una valenza regionale: Imprese al Centro è una kermesse che la Regione Toscana, supportata dal Consorzio Servizi Lavoro, promuove nell’ambito della rete regionale dei Centri per l’impiego grazie alle risorse POR FSE 2014 – 2020.

Le aziende presenti domani, giovedì 26 settembre:

CONAD Tirreno, Sammontana, Irplast,Cerofolini, SeSa Group, Toscana Resort Castelfalfi, VoipVoice, CO&SO Empoli, Consorzio Promozione Moda, Locci Agricola,Bar Vittoria I Consultant, Pubbliche Assistenze Empoli, Auto No Problem, Enegan, Alleanza Assicuazioni, RadStad, Adecco.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

