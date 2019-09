Incidente tra camion e tramvia in via Alamanni

Un convoglio della tramvia e un camion si sono scontrati in via Alamanni a Firenze. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 25 settembre, e nessuna persona è rimasta ferita.

La tramvia stava procedendo in direzione della stazione di Santa Maria Novella quando ha urtato lateralmente il mezzo pesante, che era fermo sulla corsia di marcia in direzione dei viali. A seguito dell'urto un vetro del convoglio della tramvia è andato in frantumi, stando a una prima ricostruzione.

