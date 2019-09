"Incrocio pericoloso a Piccaratico, il Comune intervenga": la segnalazione da Vinci

"L'incrocio di Piccaratico deve essere messo in sicurezza", a chiederlo sono gli abitanti della frazione di Vinci, che hanno deciso di rivolgersi al Comune e di segnalare un punto pericoloso della viabilità vinciana.

Si parla dell'incrocio vicino a Spicchio tra via Piccaratico e via Madonna dell'Era, una strada che collega con la frazione di Collegonzi. Gli abitanti hanno già fatto una richiesta firmata al Comune nel maggio 2019, "ma ancora non sono state trovate soluzioni" commentano da Piccaratico.

"Avevamo chiesto dei dissuasori per ridurre la velocità dei veicoli provenienti da Collegonzi perché non c'è visibilità all'incrocio. Lo specchio presente è annebbiato spesso, specialmente al mattino, quindi è rischioso. Dal Comune, dopo una riunione, avevano promesso di sostituire perlomeno lo specchio, in attesa di trovare soluzioni più idonee per mettere il sicurezza l'incrocio stesso. A oggi non è stato fatto niente, speriamo che si possa intervenire" chiude la segnalazione.

