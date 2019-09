'Japan Express 999', corso sull'animazione giapponese a cura di Alessandro Bucca

Continuano gli appuntamenti, in Mediateca Toscana (via San Gallo, 25, Firenze), con Japan Express 999, il corso sull’animazione giapponese, a cura di Alessandro Bucca. Dopo le prime due lezioni, in cui sono stati analizzati i protagonisti del mondo animato di Miyazaki e l’evoluzione dell’immagine nella società giapponese, nel corso del terzo appuntamento (giovedì 26 settembre, alle ore 16.30), Alessandro Bucca introdurrà i partecipanti al folklore giapponese declinato nella narrazione digitale.

“Marionette dal futuro: Bunraku, Steampunk, Mecha e Cyborg” è il titolo della terza lezione, in cui verranno analizzati i concetti di anima e di identità in autori come Kihachiro Kawamoto e Mamoru Oshii, fondatori del tradizionale “bunraku” - il teatro delle marionette giapponese - utilizzando la tecnica in stop-motion e mettendo in scena personaggi ibridati, in cui si mescolano elementi umani e cybernetici.

Tra le opere analizzate ci saranno Kataku, di Kihachiro Kawamoto, Ghost in the Shell, di Mamoru Oshii, Jin-Roh: Uomini e lupi, di Hiroyuki Okiura, e Metropolis, di Rintaro.

L’ingresso è libero: è gradita la prenotazione, scrivendo a biblioteca@fst.it Tel. 055 2719036

