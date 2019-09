La responsabilità giuridica nella prescrizione e somministrazione dei farmaci: il corso Opi Firenze-Pistoia

Sono tornati i corsi formativi di Opi Firenze Pistoia, ecco quelli previsti per il mese di ottobre.

Lunedì 28 ottobre dalle 8.30 alle 13.30 nell’aula Calamandrei della sede Opi di via Pierluigi da Palestrina 6, si terrà il corso “La responsabilità giuridica nella prescrizione e somministrazione dei farmaci” che prevede 5 crediti ECM della regione Toscana. Gli obiettivi generali del corso sono approfondire la conoscenza della legislazione farmaceutica in tema di esercizio professionale, individuare i comportamenti lecitamente corretti in materia di prescrizione e somministrazione dei farmaci. Gli obiettivi ECM riguardano invece farmaco epidemologia, farmacoeconomina e farmacovigilanza. I docenti di questo corso saranno Luca Benci (giurista) e Danilo Massai (direttore Opi Firenze e Pistoia). Il programma prevede alle 8.15 la registrazione dei partecipanti, alle 8.30 l’introduzione al corso a cura di Danilo Massai. Alle 9 inizieranno gli interventi di Luca Benci riguardo la nozione di medicinale, gli obblighi connessi all’etichettatura, le disposizioni per farmaci particolari o per sostanze non farmacologiche, i farmaci stupefacenti e i farmaci campioni. Alle 10 si parlerà di classificazione dei farmaci, alle 10.30 di detenzione dei farmaci scaduti, alle 11 di somministrazione dei farmaci in ambito ospedaliero e domiciliare, alle 11.30 della responsabilità dell’infermiere secondo i criteri della responsabilità d’équipe e infine alle 12 di responsabilità professionale condivisa. Alle 13 verrà fatto il dibattito e alle 13.30 saranno svolti i test ECM e di gradimento. Si ricorda che la partecipazione è riservata agli infermieri e che l’iscrizione è obbligatoria e da effettuarsi tramite il gestionale TOM: https://tom.opifipt.it/. Il contributo d’iscrizione è di 10 euro per gli iscritti Opi Firenze Pistoia e 20 euro per gli iscritti altri Opi. Il pagamento sarà da fare tramite bonifico bancario a Banca Intesa Sanpaolo con IBAN: IT07K0306913837100000000554 e causale: Corso 2019.20 La ricevuta dovrà essere inviata per mail a protocollo@opifipt.it entro il 22 ottobre 2019. Si rammenta inoltre che l’iscrizione si intende perfezionata solo al ricevimento della ricevuta di pagamento, in mancanza non sarà possibile la partecipazione al corso.

Fonte: Opi Firenze Pistoia

