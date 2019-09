La Scuola di Scienze Aziendali sostiene Corri la Vita

Anche la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” di Firenze sostiene Corri la Vita. L’Istituto fiorentino ha infatti acquistato 30 magliette e sarà presente, con i suoi studenti, alla manifestazione in programma domenica domenica 29 settembre 2019.

“La Scuola condivide in pieno i valori di Corri la Vita - commenta la Direttrice, Guya Berti - per questo abbiamo ritenuto opportuno avvicinare gli studenti a questa iniziativa, che dal 2003, ogni anno, porta per le strade del centro storico di Firenze migliaia di persone, unite nella lotta al tumore al seno, nella prevenzione e nella solidarietà. Crediamo che valori come questi siano le basi portanti di una società sana e collaborativa, ed insegnarli ai nostri studenti è per la Scuola una delle mission più importanti ed appaganti, ricordandoci sempre che i giovani saranno i lavoratori e coloro che edificheranno la società del domani, ragion per cui, da sempre, accogliamo calorosamente queste iniziative”.

Fonte: Ufficio Stampa SSATI

