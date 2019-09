Lavori a San Jacopino e in via Cittadella: restringimenti di carreggiata e divieti di sosta

Inizieranno domani i lavori di ripristino a seguito di interventi sui sottoservizi nella zona di San Jacopino. Fino al 10 ottobre saranno in vigore restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in via San Jacopino (tra il numero civico 24 e viale Redi) e in via Fontana (dal numero civico 45 e via Maragliano). Previsto anche un divieto di sosta in viale Redi (dall’incrocio con via San Jacopino e il numero civico 27). Sempre domani e sempre per ripristini a seguito di lavori sui sottoservizi saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta in via Cittadella (tra i numeri civici 25/B e 33) e via Guido Monaco (tra il numero civico 15 e via Cittadella). Termine previsto 1° ottobre.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

