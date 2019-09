LiberEtà, anche il presidente Enrico Rossi alla festa a Prato

Appuntamento domani, giovedì 26 settembre a Prato, al Teatro Politeama, con la 23° edizione della Festa di LiberEtà del Sindacato pensionati della Cgil Toscana.

Le “Parole per una nuova età”, questo il titolo scelto per la manifestazione, saranno declinate fra passato, presente e futuro attraverso tre libri – “Fra l’Arno e la strada” di Manuele Marigolli, “La vecchiaia è una malattia?” di Stefano Grifoni” e “La giovinezza è sopravvalutata”, di Paolo Hendel e Maria Chiara Cavallini.

Cinquecento i pensionati che parteciperanno alla prima parte della manifestazione, mentre per altrettanti sono state organizzate visite al centro storico di Prato e ad alcune località vicine. Tutti insieme poi nel pomeriggio, quando come di consueto saranno premiati gli attivisti di “LiberEtà”, i diffusori del mensile che ogni giorno si impegnano per far conoscere sempre di più la rivista e il Sindacato pensionati della Cgil.

IL PROGRAMMA

10.30 - Saluti del sindaco di Prato Matteo Biffoni.

Presentazione della Festa del Segretario generale dello Spi Cgil Toscana Alessio Gramolati.

11.00 -“Fra l’Arno e la strada”, con Manuele Marigolli, autore del libro, e l’attrice Daniela Morozzi;

“La vecchiaia è una malattia?” con Stefano Grifoni, medico e autore del libro, e l’attrice Laura Bandelloni;

“La giovinezza è sopravvalutata” con Paolo Hendel, attore e autore del libro, e Maria Chiara Cavallini, geriatra, che ha collaborato al volume.

15.00 - Saluti del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi; premiazione dei “Liberattivi” con la Segretaria generale della Cgil Toscana Dalida Angelini; conclusioni del Segretario generale dello Spi Cgil nazionale Ivan Pedretti.

Fonte: Ufficio Stampa Spi Cgil Toscana

Tutte le notizie di Prato