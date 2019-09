Nuovo look per le pensiline di fermata per il trasporto pubblico locale

Il Comune di Greve in Chianti scommette sulla collaborazione con le imprese del territorio per potenziare le caratteristiche di qualità, durevolezza e funzionalità del decoro urbano e dei servizi connessi alla mobilità. L’obiettivo della giunta Sottani è puntato sulla sostituzione e la riqualificazione degli impianti outdoor delle pensiline di fermata per il trasporto pubblico locale. “Sono circa 30 le pensiline presenti sul territorio – annuncia l’assessore all’Ambiente Simona Forzoni – che necessitano di un’operazione di ampia portata e omogenea, finalizzata a restaurare e riparare in alcuni casi, installare nuovi impianti in altri. Stiamo pensando ad un progetto di revisione generale che consenta di migliorare e caratterizzare le pensiline in termini di stabilità, resistenza e capacità di durare nel tempo e difendersi dalle condizioni atmosferiche”.

L’iniziativa che il Comune lancia per realizzare l’investimento condividendo la spesa con i soggetti privati è la creazione di un’opportunità pubblicitaria. “Le strutture delle pensiline possono contenere spazi dedicati a messaggi di comunicazione sociale, promozione turistica e pubblicitaria - continua l’assessore Forzoni - che garantiscono visibilità alle aziende e alle attività chiantigiane. Uno degli aspetti positivi è la posizione degli impianti, collocati in corrispondenza di viabilità e arterie di collegamento in cui è elevato il livello di transito dei cittadini”.

Sponsorizzando una pensilina, con un impegno che può essere di due tipi, tecnico o finanziario, l’azienda interessata si dota di fatto di un efficace veicolo promozionale. Per un periodo di 5 anni, rinnovabile, l’eventuale sponsor si assicura tutti gli spazi disponibili sulla struttura della pensilina per incrementare il proprio livello di visibilità sul territorio. Gli impianti potranno essere ‘intelligenti’, in grado cioè di dare informazioni in tempo reale sui tempi di attesa e sulla posizione degli autobus in movimento, di rilevare la temperatura ed essere autonomi sotto il profilo dell’illuminazione, confort utile soprattutto in assenza di luce, mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura. Le pensiline potranno essere dotate di tabelloni pubblicitari a scorrimento, rastrelliere per le biciclette e cestini completi di posacenere.

Il Comune propone alle aziende la sponsorizzazione delle pensiline attraverso l’adesione ad un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse che è stato emanato nei giorni scorsi, disponibile sul sito del Comune www.comune.greve-in-chianti.fi.it, nella sezione Notizie in evidenza. Crediamo che si tratti di un’opportunità da cogliere – aggiunge l’assessore - rivolta a tutte le imprese locali, il loro contributo sarà importante per realizzare impianti utili a migliorare decoro e servizi del nostro territorio”.

Le spese di sponsorizzazione, a determinate condizioni, sono deducibili dal reddito d'impresa. La partecipazione alla manifestazione di interesse non è vincolante, ogni intervento sarà successivamente concordato con l'amministrazione comunale. Per ogni informazione è possibile contattare l'Ufficio Ambiente del Comune tel. 055 8545268.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

