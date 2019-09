Marco D'Amore e Simone Catania all'Arsenale per presentare Drive me home

"Spero che i giovani riescano a capire, anche attraverso questo film, che il nostro vero problema è l'incapacità di stare insieme al mondo, e che la gente ricominci a parlarsi, a comprendere che la diversità è bellezza!".

Parola di Marco D'Amore, attore di teatro, cinema e star della serie “Gomorra” che Venerdì 27 alle 20.30 al Cinema Arsenale di Pisa presenterà con il regista Simone Catania l'opera prima Drive me home.

Il film, che vede D'Amore al fianco di Vinicio Marchioni, racconta di due amici per la pelle, Antonio e Agostino, che crescono insieme in un piccolo paesino siciliano incastrato tra le montagne, sognando una vita diversa, altrove. Oggi trentenni, entrambi vivono all'estero, ma non si vedono né si sentono da anni.

Quando Antonio scopre che la sua casa natia, abbandonata da molto tempo, sta per essere venduta all'asta, decide di partire per incontrare Agostino, il suo amico d'infanzia, con l'intento di coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa alla quale sono entrambi legati. Le loro vite, però, sono cambiate profondamente. Vecchi conflitti e nuove rivelazioni li accompagnano attraverso l'Europa in un viaggio sulle ruote di un tir, alla riscoperta dei ricordi, dei segreti, dei propri sogni.

