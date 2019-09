Mercato Centrale Firenze, il 5 ottobre è dedicato al programma OFF de L'Eredità delle donne

Ecco il programma di eventi previsto al primo piano del Mercato Centrale Firenze per sabato 5 ottobre nell’ambito del programma OFF de L’Eredità delle donne. Dalla mattina fino alla sera verranno affrontate svariate tematiche e ogni appuntamento mostrerà la donna sotto punti di vista diversi. Tutti gli eventi sono gratuiti, è richiesta l’iscrizione per il laboratorio che si terrà nella Scuola di Cucina Lorenzo de’ Medici insieme a Famiglie Arcobaleno. Qui di seguito il programma completo:

Oltre gli stereotipi: tutto quello che una donna può essere - Tutti gli appuntamenti

Dalle 10:30 alle 12:30 – Piazza del Mercato

Contro la violenza di genere: presentazione della rete REAMA

Il 6 marzo è stata presentata a Roma la Rete Nazionale per l’Empowerment e l’Auto Mutuo Aiuto delle Donne (REAMA). Formata da associazioni, donne e uomini sensibili al tema della violenza di genere ha anche in Toscana la sua rete sul territorio, tra cui l’Associazione Nosotras Onlus. Il 5 ottobre, nell’ambito delle iniziative per l’Eredità delle donne OFF, Nosotras Onlus e Fondazione Pangea presenteranno la Rete per la prima volta nella regione. Sarà occasione di confronto sui temi della violenza di genere e della Convezione di Istanbul.

Saranno presenti: Laila Abi Ahmed (Presidente Nosotras Onlus) e Simona Lanzoni (Vice-presidente Fondazione Pangea).

Dalle 15:30 alle 16:30 – Piazza del Mercato

Famiglie arcobaleno – Racconti di una quotidianità oltre gli stereotipi

Famiglie Arcobaleno è un’associazione nazionale indipendente nata nel 2005. È composta da coppie o persone singole omosessuali che desiderano avere figli o che hanno già concretizzato un progetto di genitorialità. L’associazione lotta contro ogni tipo di discriminazione, affinché i figli e le figlie nati/e all'interno di una coppia di genitori dello stesso sesso abbiano le stesse tutele e gli stessi diritti di tutti gli altri minori italiani e per il riconoscimento giuridico delle famiglie con due mamme o due papà. I nostri padri, le nostre madri, le nostre portatrici ci raccontano storie in cui le donne assumono molteplici sfumature e compiono scelte che diventano un manifesto contro la stereotipizzazione dei ruoli di genere. Ne parliamo con Laura Giuntini, portavoce per la Toscana.

Dalle 16:30 alle 17:30 – Scuola di Cucina Lorenzo de’ Medici

Cucinare insieme: incontriamo le famiglie arcobaleno

Il cibo unisce sempre: il corso nella Scuola di cucina Lorenzo de’ Medici nasce per promuovere l’incontro e la conoscenza, l’unico modo per abbattere ogni tipo di muro e diffidenza. I partecipanti impareranno a preparare delle deliziose mini-rainbow cake. Evento gratuito su iscrizione: info.firenze@mercatocentrale.it.

Dalle 20:00 alle 22:00 – Piazza del Mercato

Esibizione Mad Emoiselle Sarabande

Carlotta Forasassi ed Elettra Capecchi sono un duo ma quando sono al pianoforte diventano una: Mad Emoiselle Sarabande. La loro musica è frutto di anni di studio in cui hanno raggiunto il perfetto equilibrio per riuscire a suonare gomito a gomito, trovando i tempi giusti di scambio e di attesa per restituire al pubblico splendide melodie.

Reading sparsi nell’arco della giornata – piazza del Mercato

Piccola Farmacia Letteraria

Elena Molini ha creato la Piccola Farmacia Letteraria con la consapevolezza che, molto spesso, i libri possono essere una cura per l’anima. Ecco perché nella sua libreria i libri sono catalogati in base alle emozioni che contengono e sono accompagnati da bugiardini con posologia e indicazioni terapeutiche, proprio come se fossero dei farmaci. Elena è affiancata dalla sorella Ester Molini e dalla “sorella acquisita” Deborah Sergiampietri, due psicologhe che si occupano di queste particolarissime prescrizioni. Nell’arco della giornata ci saranno delle piccole incursioni della PFL con letture che ruotano intorno al mondo delle donne.

