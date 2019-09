Minori allontanati dal nucleo familiare, la Lega chiede i numeri e più controlli

Il Gruppo Consiliare Lega Salvini San Casciano in Val di Pesa, Consigliere Eleonora Leoncini, ha presentato al Sindaco e all’assessore competente una interrogazione che verrà discussa nel prossimo Consiglio Comunale del 30 settembre per chiedere informazioni inerenti i minori allontanati dal nucleo familiare originario nel Comune di San Casciano in Val di Pesa.

Precisamente, alla luce di quanto riportato dalla stampa nazionale circa gli esiti di un’operazione investigativa che ha condotto all’applicazione di misure cautelari nei confronti di medici, psicologi, assistenti sociali e amministratori locali potenzialmente coinvolti in un meccanismo criminale che allontana i bambini dalle proprie famiglie per introdurli nel business degli affidi; ed osservato che il caso di cui sopra non risulta essere isolato, coinvolgendo purtroppo più territori e diverse Amministrazioni Pubbliche, abbiamo chiesto di riferire:

- quanti sono i bambini allontanati coattivamente, giudizialmente (senza l’intervento della forza pubblica) e non giudizialmente (con il consenso della famiglia);

- quanti sono i bambini attualmente fuori famiglia collocati in una struttura residenziale, quanti in una famiglia affidataria, quanti collocati fuori comune e/o fuori regione;

- a quanto ammonta il numero dei minori fuori famiglia presso famiglie e strutture specializzate che stanno facendo un percorso psicologico e/o che assumono psicofarmaci, quali sono i relativi importi di finanziamento stanziati e costi sostenuti, separati per tipologia di prestazioni erogate;

- qual è l’importo medio giornaliero che il Comune destina, per ogni singolo ente, per ogni minore collocato;

- quali sono le procedure di verifica delle strutture per minori che il Comune adotta, ed ha adottato o intende adottare a tutela dei minori e delle famiglie nel rispetto della L. 184/1983.

Fonte: Lega San Casciano in Val di Pesa

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa