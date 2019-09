Modello educativo San Miniato: incontri in Irlanda e Regno Unito

Una settimana per un nuovo ciclo di conferenze in Irlanda e nel Regno Unito sull’approccio di San Miniato all'educazione dei bambini, è l'obiettivo che ha portato il presidente della Bottega di Geppetto Aldo Fortunati e la coordinatrice scientifica Barbara Pagni in tour dal 13 al 20 settembre. L'itinerario delle iniziative è iniziato con la conferenza nazionale di Glasgow (Scozia, 14 settembre), proseguendo con il seminario di Cardiff (Galles, 17 settembre) e Dungannon (Irlanda del Nord, 18 settembre), per concludersi con il convegno all’Istituto di Tecnologia di Carlow (Irlanda, 19 settembre). Al programma, coordinato dalle organizzazioni facenti capo alla rete “Early Years”, hanno preso parte complessivamente circa 700 persone fra educatori, studenti, responsabili di servizi pubblici e privati e docenti universitari. Grande interesse per i più recenti materiali di ricerca della Bottega di Geppetto e per gli ultimi volumi realizzati di cui sono state diffuse le edizioni in lingua inglese. Al margine delle iniziative scientifiche si sono svolti incontri istituzionali bilaterali fra cui, di particolare rilievo, quello con il gruppo interdipartimentale del dipartimento delle finanze del governo Nord Irlandese.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

