Nozze d'oro a Villa La Magia, 110 le coppie festeggiate

Si sono sposate nel 1969 le coppie che venerdì sera 27 settembre, alla Villa Medicea La Magia, festeggeranno le Nozze d’Oro, in occasione della cerimonia organizzata come ogni anno dall’Amministrazione comunale di Quarrata.

Le coppie che nel 2019 hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio sono in tutto 110 e, come ormai da tradizione, l’Amministrazione comunale offrirà loro una serata di festa, per celebrare le loro nozze d’oro. All’inizio della serata il sindaco Marco Mazzanti e l’assessore alle politiche sociali Lia Colzi consegneranno a tutte le coppie una pergamena di riconoscimento e una rosa. Sarà poi aperto il buffet per la cena, accompagnata da musica dal vivo.

“Sono ormai tanti anni – afferma il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – che organizziamo nel luogo più bello e prestigioso del nostro comune, quale Villa La Magia, la festa per le Nozze d’Oro. Alle coppie presenti il Comune di Quarrata offre un momento di festa e di socializzazione, con il quale vuole esprimere loro il riconoscimento per il traguardo raggiunto e per ciò che hanno costruito in 50 anni di vita insieme”.

L’iniziativa “Festeggiamo le Nozze d’Oro” viene organizzata ogni anno dal Comune di Quarrata dal 2001 e da diversi anni viene svolta a Villa La Magia. La partecipazione è riservata esclusivamente alle coppie che festeggiano i 50 anni di matrimonio e che hanno confermato la presenza nei tempi e nelle modalità indicate nell’invito ricevuto.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Quarrata