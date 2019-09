I numeri parlano chiaro: la presenza del progetto Obiettivo Pistoia al Salone del Camper di Parma si è fatta notare e ha fatto registrare un trend molto positivo di visitatori.

Obiettivo Pistoia ha partecipato alla manifestazione dal 14 al 22 settembre con un proprio stand interamente personalizzato.

Per il progetto, di cui il soggetto attuatore è un'ATI (associazione temporanea di imprese) costituita da tre enti, il Consorzio turistico città di Pistoia (che ne è il capofila), il Consorzio APM – Abetone, Pistoia, Montagna P.se, Toscana Turismo e Congressi, che si propone come mission la valorizzazione di Pistoia e il suo territorio come destinazioni turistiche attrattive per i nuovi “city users”, è stata la prima vera occasione di valicare i confini regionali e cominciare a farsi conoscere.

Ecco alcuni dati a chiusura della fiera:

· Oltre 350 questionari compilati ed altrettante autorizzazioni privacy all'inserimento in mailing list;

· Oltre 500 degustazioni di prodotti enogastronomici somministrati ogni giorno presso lo stand;

· consegnati 907 carnet di buoni sconto in otto giorni di fiera, con 11 buoni ciascuno, quindi circa 10.000 occasioni di contatto per le realtà del territorio.

Provenienza dei visitatori allo stand: Emilia Romagna, Nord Italia (Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria) e Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio).

Obiettivo Pistoia è un progetto promosso da Confcommercio Pistoia e Prato e Confesercenti Pistoia, e finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Camera di Commercio di Pistoia e Comune di Pistoia.

Allo stand si sono alternate, insieme all’ATI Obiettivo Pistoia, con la loro presenza e i loro prodotti, le seguenti associazioni e aziende:

· Fondazione Pistoia Musei;

· Parco di Pinocchio con Villa Garzoni;

· Pistoia Sotterranea e Museo S.M.I.;

· Hotel Villa Cappugi**** - Centro Congressi Pistoia;

· Ristorante La Degna Tana;

· Camping**** Barco Reale;

· Mati 1909 e Ristorante Toscana Fair;

· Fondazione Marino Marini;

· Confetteria Bruno Corsini;

· Residenza Il Battistero e Panificio Giuntini;

· Fattoria Betti;

· Società Agricola Marini Giuseppe;

· Rinati – Brigidini;

· Agriturismo Borgo Casorelle.

In particolare, all'interno dello spazio espositivo, sono stati organizzati dei momenti di assaggi di birra artigianale, vino Chianti del Montalbano, cantucci e Vin Santo di Pistoia, confetti pistoiesi, brigidini di Lamporecchio, croccantina (carta musica) e per i più piccoli sono state messe a disposizione numerose attività: i l aboratori didattici organizzati dai poli museali e un laboratorio orto didattico.

Presso lo stand sono stati consegnati tutti i materiali grafici che sono stati presentati alla conferenza stampa di “inaugurazione” del progetto Obiettivo Pistoia: materiali che posizionano Pistoia come “territorio experience”, con tante cose da vedere e visitare, ma soprattutto da vivere e di cui fare esperienza in prima persona.

Ricordiamo che il Salone del Camper di Parma è considerato la seconda fiera di settore più importante del mondo, dove è possibile trovare dai veicoli più recenti fino alle tende e alle attrezzature per il campeggio, tutte le destinazioni ideali per il turismo in libertà, le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana, e tanto altro ancora: un'occasione che si è rivelata davvero importante per Pistoia e il suo territorio.

Fonte: Ufficio Stampa