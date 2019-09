Picchia la figlia 14enne e la manda in codice rosso, arrestato

Ha aggredito la figlia 14enne e il figliastro 20enne, ultimo caso di una serie di violenze tra le mura domestiche: per questo un imprenditore 49enne di Anghiari è stato arrestato dai carabinieri. I due giovani fratelli, che vivono con l'uomo e la consorte, sono stati spesso oggetto dei maltrattamenti del 49enne. Stavolta le vittime si sono rivolte ai militari, che sono intervenuti nell'abitazione e hanno messo in manette l'aggressore. La 14enne è stata condotta in ospedale a Sansepolcro in codice rosso, il 49enne è stato arrestato e risponderà del reato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri hanno anche sequestrato una pistola cal. 22 e le munizioni che deteneva in casa regolarmente.

Tutte le notizie di Anghiari