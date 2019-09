Ponte alla Vittoria, il Comune risponde a Fratelli d'Italia sui disagi

L’amministrazione comunale di Ponte Buggianese tiene a ricordare alla portavoce di Fratelli d’Italia che dal momento dell’insediamento è impegnata ad assicurare alla popolazione tutti quegli interventi migliorativi per la rete infrastrutturale e per gli edifici oggi presenti sul nostro territorio.

I lavori di cui oggi si lamenta la portavoce Nadia Lupori sono infatti quanto mai necessari per realizzare in Piazza IV Novembre sia un estintore finalizzato al mercato settimanale, sia per la futura installazione del Fontanello di buona qualità che andremo a realizzare all’interno della stessa piazza.

Acque Toscane, gestore del servizio idrico a Ponte Buggianese, sta inoltre realizzando altre estensioni reti in Via Ponte Pallini.

Importanti ed ulteriori investimenti riguarderanno la posa in opera di una nuova condotta in Via Traversa Buggianese, Via Vivaldi e in Via Fattoria fino all’intersezione con Via Rossini.

Stiamo amministrando per migliorare Ponte Buggianese e possiamo tranquillamente annunciare che presto completeremo le asfaltature programmate in Via Silone, Via Borghino, Via Moggio, Via Turati e Via degli Ulivi. Siamo certi che anche questi interventi potranno generare disagi all’utenza, proprio come il semaforo sul Ponte alla Vittoria: ci spiace, ovviamente, ma crediamo che saranno lavori sinceramente apprezzati dai nostri abitanti, una volta terminati.

Lo stesso discorso varrà quando la Provincia di Pistoia asfalterà la SP Buggianese anche nel tratto urbano: anche in quel caso siamo sicuri che la popolazione sarà soddisfatta del lavoro svolto.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese - Ufficio Stampa

