Il Premio 'La Pira' 2020 a padre Gianni abate di San Miniato

A Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, andrà il Premio Nazionale "Giorgio La Pira Città di Cassano" per l'edizione 2020.

Il religioso terrà nel corso della cerimonia di premiazione una lectio magistralis dal titolo "La città nel pensiero di La Pira"

"Ricevo la notizia di questa premiazione - ha dichiarato padre Gianni - come un dono e un privilegio davvero speciale, in modo particolare, lo interpreto come un contributo importante per confermare ulteriormente il mio personale legame a Giorgio La Pira, alla sua esperienza mistica e al suo magistero politico".

