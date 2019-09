Puliamo la Frazione, domeniche 'ecologiche' a Montespertoli

Nonostante l'allerta meteo codice arancione non abbia permesso lo svolgimento del primo evento organizzato dall'Amministrazione Comunale insieme a diverse associazioni del territorio, le prossime tre domeniche vedranno alcune frazioni del Comune di Montespertoli interessate da "Puliamo la frazione", la camminata "ecologica" in cui la comunità di Montespertoli si trova a pulire i ciglioni stradali e le aree verdi dai rifiuti abbandonati.

"Puliamo la frazione è una delle iniziative più belle" dichiara Marco Pierini, vice sindaco e assessore all'ambiente. "Abbiamo coinvolto moltissime Associazioni del capoluogo e delle frazioni, così come gli studenti delle nostre scuole, per dire che l'ambiente e la pulizia del territorio ci stanno a cuore. Questa iniziativa rientra nella cornice più ampia di 'Montespertoli per l'Ambiente', il contenitore delle iniziative comunali di sensibilizzazione sui temi ambientali".

Un nuovo calendario è già pronto: domenica 29 Settembre si svolgerà a Botinaccio, l'incontro è alle 9.30 al Bar da Silvano. Domenica 6 Ottobre sarà il momento di Ortimino: ritrovo alla Parrocchia Cuore Immacolato Di Maria Santissima alle ore 11 con pranzo alle ore 13.00 al Circolo Arci (per prenotazioni chiamare il 3314119439, 3357798955, 3505998616 - prenotazioni entro il 4 Ottobre) Il percorso prevederà l'andata e il ritorno del percorso storico “Pozzi Lunghi” Volterrana/Gricciano. Il 13 Ottobre si svolgerà all'Anselmo, appuntamento alle 9.30 al Circolo Arci ed a seguire pranzo offerto. L'iniziativa nel capoluogo rimandata per maltempo sarà organizzata nuovamente per la prossima primavera.

