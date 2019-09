Quartiere 4, Argingrosso di tutti di più. Il Parco che non ti aspetti

“Argingrosso di tutti di più. Il Parco che non ti aspetti” sarà una festa piena di attività per bambini ed adulti, che vedrà coinvolte decine di associazioni culturali, sportive, sociali, educative e ricreative. Due giorni ricchi di eventi che si articoleranno tra sabato 28 e domenica 29 settembre dalle 10 fino al tramonto.

“Invitiamo calorosamente i cittadini a partecipare a questo appuntamento ormai tradizionale e atteso – dichiara il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – e spostato a settembre, per il 2019, a causa del maltempo del mese di maggio. Il ricco programma che è stato realizzato anche quest’anno è il frutto del lavoro sia delle forze e risorse del Q4, sia delle associazioni e del volontariato del suo territorio, un autentico patrimonio. L’obiettivo è promuovere la riscoperta di una bellissima area verde del quartiere, uno spazio pubblico dalle grandi potenzialità: ‘Di tutti’, come recita il nome stesso della manifestazione, insieme alla precisazione del sottotitolo, ‘Il Parco che non ti aspetti’, che annuncia le sorprese e il piacere della scoperta che arricchiranno questo fine settimana all’aria aperta. Non mancate!”.

Il programma. Si parte il sabato mattina con l’orchestra dell’Istituto Comprensivo Pirandello e un Coro di Athenaeum Musicale (dalle ore 10.30). Poi seguiranno laboratori per bambini, mostra rapaci, canarini e falconeria e tante altre attività ludiche, esibizioni e possibilità di provare diverse pratiche sportive, che continueranno anche la domenica. Dal sabato mattina saranno presenti il Gruppo Storico Vigili del Fuoco di Firenze, insieme all'Associazione nazionale Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con un apposito accampamento, attività dimostrative e mezzi in mostra. Sabato a pranzo, insieme ai Comitati Genitori delle scuole del territorio, le famiglie sono invitate a partecipare ad un pic nic nel prato. Il sabato pomeriggio la festa continua con lo spettacolo teatrale a cura degli Allocchi della Pirandello (ore 15), a seguire l’Associazione Fabbrica dei racconti con la sit-com “Scuola Murphy” (ore 16). Conclude questa prima giornata il concerto del Camp Rock a cura di Athenaeum Musicale (ore 17.30), con numerose band giovanili che si sfideranno all'ultimo suono.

Domenica si riparte con tutte le attività ludiche e ricreative. La mattina sul palco: il Concerto Corale a cura dell’Associazione Culturale Cori Ensemble (ore 10.30) e a seguire l’esibizione del Coro Novecento di Fiesole (ore 11.30). Il pomeriggio è in programma un bellissimo spettacolo di cabaret di giocoleria e arti circensi a cura di “Vola Tutto” (ore 15.30), si prosegue con laboratori per bambini di piccolo circo e subito pronti troveremo il magico spettacolo degli Sbandieratori Città di Firenze (ore 17). Si conclude con la musica dal vivo di Sonoria Spazio Giovani (ore 17.30).

Nello spazio espositivo troverete decine di associazioni ambientali, culturali e sociali del territorio e della città che ringraziamo sin da ora per aver accettato il nostro invito. Orti sociali aperti ai cittadini.

L'ingresso all'area (che si trova ai margini di via delle Isole) è sia da via dell'Argingrosso (all'altezza dei numeri civici 131-135 si può parcheggiare l'auto e passare a piedi sull'arginello della strada tramite l'apposita rampa o scendendo con il bus 9 alla fermata “Parco Argingrosso”) sia da via dell'Isolotto dove alla fine della strada in direzione viadotto dell'Indiano si trovano appositi parcheggi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze