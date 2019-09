Raddoppio ferroviario e sottopasso ad Altopascio, D'Ambrosio e Toci a Roma

Ci saranno anche il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Daniel Toci a Roma venerdì prossimo (27 settembre) al Consiglio superiore dei lavori pubblici per discutere del progetto di raddoppio ferroviario. “L’appuntamento a Roma è un passaggio dovuto e necessario del percorso che abbiamo intrapreso per la realizzazione del raddoppio e quindi anche del sottopasso di Altopascio - spiegano -. Noi saremo presenti per mettere l’accento ancora una volta proprio sul sottopasso ferroviario della via Romea: un’infrastruttura imprescindibile per il nostro territorio e in generale per il territorio che unisce Lucca e la Piana alla province di Pisa e di Firenze. Con venerdì compiamo un ulteriore passo nell’iter che ci porterà alla realizzazione dell’opera. Per Altopascio questa è la priorità ed essere personalmente presenti a Roma significa non abbassare l’attenzione sul progetto e seguire passo passo tutte le fasi. Questo d’altronde è quello che facciamo dall’inizio: un approccio che ci ha permesso di intervenire in modo significativo sul progetto, presentare numerose osservazioni e riuscire a farle accogliere tutte, con l’obiettivo, come abbiamo sempre detto, di avere per Altopascio la migliore opera possibile, rispettosa del contesto, dell’ambiente e di chi ci vive”.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

