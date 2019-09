"A rischio la sicurezza dei ragazzi fuori dalla scuola": la segnalazione da Ponte a Egola

"Nuovo anno, ma stessi problemi per la sicurezza degli studenti" è la segnalazione che arriva riguardo le scuole medie di Ponte a Egola (San Miniato). Nel mirino l'istituto Buonarroti: i ragazzi devono aspettare la prima campanella sul marciapiede, senza poter entrare nel piazzale interno. Un lettore ha voluto porre l'attenzione sulla situazione, su cui mise mano mesi fa l'allora sindaco Vittorio Gabbanini.

La situazione era stata portata a conoscenza anche dell'Assessore Regionale all'Istruzione Cristina Grieco, "ma non si sono ancora visti risultati concreti" prosegue il lettore. "Quest'anno sono aumentate le classi e le sezioni, quindi il pericolo per gli studenti è ancora maggiore".

Il lettore prosegue: "Il preside già lo scorso anno aveva vietato l'ingresso nel piazzale antistante l'entrata della scuola prima del suono della campanella. I ragazzi sono assiepati sul marciapiedi con il rischio di essere investiti dai mezzi sia pubblici che privati, che su quel tratto di strada sono numerosi e sfrecciano a forte velocità nonostante la presenza dei vigili che fanno egregiamente il loro lavoro, ma che si trovano sull'altra strada".

"Siamo preoccupati, come genitori, per l'incolumità sia dei nostri che degli altri figli. Bisogna tenere presente che ci sono anche ragazzi con problemi motori", continua la segnalazione, che si rivolge al sindaco Giglioli in conclusione, "La soluzione può essere quella di modificare la viabilità vietando la circolazione in quel tratto di strada nell'orario di ingresso e di uscita. Speriamo si possa fare qualcosa".

Tutte le notizie di San Miniato