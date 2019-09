Rotaract San Miniato in visita al Museo Leonardiano

Bellissimo incontro quello organizzato dai giovani dei Rotaract Club della Zona Montalbano al Museo Leonardiano di Vinci domenica 22 settembre attraverso una visita guidata della mostra “Leonardo Da Vinci : Alle Origini del Genio”, per rendere omaggio al grande genio toscano in occasione dei 500 anni dalla sua morte e dare inizio, così, alla Annata Rotaractiana 2019/2020.

I Rotaract Club di San Miniato, Prato ed Empoli, hanno infatti potuto vedere le riproduzioni dei suoi disegni, delle macchine e delle opere leonardiane amate in tutto il mondo. Tutto ciò oltre ad essere un grande arricchimento culturale, è stato uno stimolo enorme a leggere l’agire rotaractiano non solo con la ragione, ma con l’intuizione e la volontà di superarsi in ogni occasione che caratterizzava Leonardo.

Forse per questo dopo ancora 500 anni Leonardo Da Vinci, con le sue intuizioni e con la bellezza misteriosa che ci ha regalato è sempre vivo nella cultura mondiale e nella nostra vita di tutti i giorni.

Il ricavato dell’evento, al quale hanno preso parte anche il Rappresentante Distrettuale A.R. 2019/2020 Daniele Ciampalini e la Delegata di Zona Gruppo Montalbano A.R. 2019/2020 Alessia Borgioli, sarà destinato all’associazione di volontariato MARPU operante in India e finalizzata alla crescita e sviluppo della comunità e del sistema scolastico del villaggio di Phanigiri; il progetto è stato organizzato dalla Commissione Internazionale del Distretto Rotaract 2071.

Fonte: Rotaract Club San Miniato

