Rotary Club Valdelsa, a San Gimignano il governatore Nannipieri

Proseguono le attività del Rotary Club Valdelsa presideduto da Giuseppe Righi per l’anno rotariano 2019-2020. E’ recente la visita del governatore del Rotary Club Distretto 2071, Massimo Nannipieri, che ha incontrato il direttivo, i presidenti di commissione e i soci del Club Valdelsa, nella sede di Villa Ducci a San Gimignano, per un confronto sulla progettualità che dovrà caratterizzare l’anno rotariano in corso.

Nell’occasione è stato anche festeggiato l’ingresso di una nuova giovane socia, Chiara Campatelli, di Certaldo, past president del Rotaract Club Valdelsa nell’anno rotariano 2016-2017.

“Il Rotary Valdelsa è un club attivo e molto presente sul territorio - ha dichiarato Massimo Nannipieri -. Ciò testimonia la cura con cui ci si relaziona alla propria comunità di appartenenza in modo costruttivo e solidale. Occorre investire sulle giovani generazioni e valorizzare le eccellenze del territorio, mantenendo vivo lo spirito rotariano di servizio e favorendo i cambiamenti già in atto”.

Il Rotary Club Valdelsa vanta al momento circa 40 soci, la sua azione associativa e di service, finalizzata principalmente alla valorizzazione del patrimonio storico artistico ed enogastronomico del territorio, coinvolge cinque Comuni: Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione e San Gimignano.

“La visita del governatore è uno dei momenti più significativi nella vita di un Club - ha aggiunto Giuseppe Righi - perché ci consente di fare il punto sulle attività svolte, sui service da realizzare o già portati a compimento, e sui progetti che ci stanno a cuore e che con il sostegno del Distretto possono raggiungere traguardi inaspettati e importanti. La forza del Rotary sta nella sua capacità di fare squadra e di lavorare tutti quanti insieme per fare parte di una rete di volontari pronti a spendersi per la propria comunità. Ringrazio tutti i soci di questa opportunità e del loro impegno”.

All’incontro ha preso parte, fra gli altri, Pietro Burroni, assistente del Governatore del Rotary International Distretto 2071 per l’anno rotariano 2019-2020.

Fonte: Rotary Club Valdelsa

Tutte le notizie di San Gimignano