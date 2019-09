Semi di Carità, Caritas Firenze presenta il rapporto sulle povertà

A Firenze la povertà cambia volto. I più colpiti sono i giovani. Nel 2008 le persone tra 0-34 anni in stato di povertà erano il 19,9% del totale, nel 2018 il 32,4%. E’ la fotografia scattata dal Rapporto annuale sulle povertà 2019 “Semi di carità”, curata dall’Osservatorio delle povertà e delle risorse della Caritas diocesana di Firenze.

Lo studio, che raccoglie i dati della rete dei Centri di Ascolto territorialie delle strutture della Fondazione Solidarietà Caritas, verrà presentato giovedì 26 settembre, alle 16.00, presso l’Istituto degli Innocenti, nel Salone Brunelleschi.

A illustrare l’indagine, Luca Orsoni, Responsabile Area Giovani e Politiche Sociali Caritas Firenzee Giovanna Grigioni, Responsabile dell’Osservatorio delle povertà.

Il Rapporto 2019 nasce da una collaborazione con l’Istituto degli Innocentiper l’analisi, in particolare, dei dati sulla povertà educativa e per offrire a parrocchie e istituzioni buone prassi di lavoro per non intervenire solo in casi di emergenza ma per provare a prevenire le cause del disagio sociale. Due i focus: la povertà alimentaree la povertà educativa.

Al convegno, saranno presenti fra gli altri, il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze; Stefania Saccardi, Assessore al Welfare della Regione Toscana;Riccardo Bonechi, Direttore della Caritas di Firenze; Maria Grazia Giuffrida, Presidente dell’Istituto degli Innocenti; Giovanni Palumbo, Direttore Generale degli Innocenti.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze