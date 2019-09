Servizi per la prima infanzia di Volterra e Castelnuovo, arrivano i fondi europei

Anche quest’anno la Regione Toscana ha pubblicato un avviso finalizzato al sostegno dei servizi prima infanzia attingendo alle risorse del Fondo sociale europeo POR FSE 2014-2020.

Le Amministrazioni comunali di Volterra e Castelnuovo V.C., condividendo l’importanza fondamentale di tali servizi a sostegno della famiglia, hanno aderito in funzione associata all’avviso pubblico. In tal modo si è ottenuto un cospicuo contributo economico tale da consentire la continuità e il costante miglioramento dei servizi per la prima infanzia di Volterra e Castelnuovo senza gravare sulle tariffe degli utenti finali.

Gli asili nido di Volterra e Castelnuovo, così come lo spazio gioco educativo “Giocamondo”, sono servizi indispensabili sia per le opportunità educative e di socializzazione offerte ai bambini sia per il sostegno alle famiglie, nell’ottica dell’alleggerimento dei carichi familiari e per incentivare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Tutte queste finalità sono condivise dalle Amministrazioni Comunali che proseguiranno nell’impegno di sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

