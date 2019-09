Sfida culinaria in barca, la 13esima Rotta del Vino e dell'Olio a Rosignano

Pochi giorni dal via dell'unica regata enogastronomica del Mediterraneo. La 13esima Rotta del Vino e dell'Olio, sfida tra grandi chef a bordo di barche a vela, è in programma i prossimi 28 e 29 settembre, al Porto turistico di Rosignano Marina Cala de' Medici. Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze. Oltre all'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo sono intervenuti l'AD e direttore del Cala de' Medici Matteo Italo Ratti, il presidente dello Yacht Club Cala de' Medici e consigliere del Cala de' Medici Amm. Stefano Porciani ed il vice sindaco del Comune di Rosignano Marittimo Licia Montagnani.

"La Rotta del Vino e dell'Olio – ha detto l'assessore Ciuoffo - è diventato ormai un appuntamento fisso per il porto turistico di Rosignano, un'idea originale e innovativa che abbina sport, promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, valorizzazione turistica della costa toscana che è un insieme di racconti, esperienze, tradizioni che vanno a fondersi con quelle dell'entroterra. Una grande attenzione però credo la meriti anche il mare e le isole che lo punteggiano, un habitat complesso con una moltitudine di storie da tramandare. Vorrei infine sottolineare - conclude Ciuoffo -, tra le varie iniziative che animeranno il week end a Marina Cala de' Medici, un momento davvero speciale, il premio della critica intitolato ad un vecchio amico, Vieri Bufalari. Un riconoscimento a una persona che a tutti questi temi ha dedicat o un lavoro importantissimo e che, nel nostro piccolo, proviamo a portare avanti con la stessa passione".

Alcuni fra i migliori Chef della Toscana, secondo la guida dell'Espresso, la guida Michelin o Il Gambero Rosso, si sfideranno nella preparazione di un piatto cucinando a bordo delle barche in regata. Imbarcazioni, cuochi, vini ed olii verranno abbinati per sorteggio ma oltre alla preparazione del piatto conterà anche l'abbinamento con il vino. La novità della 13esima edizione è la partecipazione del Consorzio della Franciacorta: alle 20 ricette saranno accompagnate altrettante etichette di Franciacorta e altrettanti fra i migliori frantoi d'Italia.

Confermato il premio della critica intitolato a Vieri Bufalari che sarà consegnato dall'Associazione 'Viaggio in Toscana' e assegnato al piatto che rappresenterà nel miglior modo il tema della manifestazione: la cucina da barca.

Il programma della due giorni prevede anche un ricco palinsesto di eventi a terra, che faranno da cornice alle regate e alla gara gastronomica: quella degli armatori ed equipaggi (che si terrà il sabato alle 10,30: a cucinare a bordo delle imbarcazioni, armatori ed equipaggi che presenteranno i loro piatti a una giuria popolare) e a quella dei grandi Chef, la domenica (sempre alle 10,30). In contemporanea alla Rotta del Vino e dell'Olio verrà organizzata anche, in collaborazione col Circolo Nautico Castiglioncello, "La Rotta del Panino", in cui piccoli Chef si sfideranno, oltre che in mare, cucinando un panino gourmet.

Fonte: Giunta Regionale

Tutte le notizie di Rosignano Marittimo