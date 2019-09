Ha fermato un'auto fingendosi un addetto alla vigilanza, ma a bordo c'erano due agenti della squadra mobile in borghese. L'uomo, un 27enne fiorentino, è stato quindi denunciato per possesso e uso di segni distintivi falsi. È accaduto a Firenze, in via Canova. L'uomo avrebbe tagliato la strada ai due, con un lampeggiante piazzato sul tetto. Avrebbe mostrato un tesserino con la placca della 'vigilanza privata' e indossava abiti militari. Con sé aveva una pistola al peperoncino.

Tutte le notizie di Firenze