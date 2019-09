Strumenti per il furto in abitazione, arrestati due uomini

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Prato hanno arrestato stamani due cittadini Moldavi; un 29enne residente a Casatenovo (LC) ed un 26enne di Lesmo (MB).

L’arresto è scaturito da un controllo dei militari che alle prime luci dell’alba avevano notato lo strano atteggiamento di quattro soggetti intenti a caricare strumentazione da lavoro e attrezzi da giardinaggio su di un’autovettura Audi A6, parcheggiata all’interno dell’area di sosta di un distributore di via Leonardo da Vinci.

I sospetti del personale dei Carabinieri della Sezione Radiomobile si sono immediatamente concretizzati quando al loro arrivo i quattro si sono dati a una repentina e precipitosa fuga tra i campi, ma che riusciva a solo due di loro, mentre i restanti sono stati fermati e perquisiti.

Oltre all’impossibilità di giustificare il possesso di quella che appariva inequivocabilmente della refurtiva, consistente in alcuni taglia erba, smerigliatrici professionali, sega circolare e quant’altro, per un valore di qualche migliaio di euro, i due non sapevano motivare anche il possesso di vari arnesi atti allo scasso.

Un controllo porta a porta nelle zone adiacenti al luogo del controllo ha permesso così di individuare le due vittime del furto che, vista l’ora, ancora non si erano accorte degli ammanchi della refurtiva asportata poco prima dalle pertinenze esterne delle loro abitazioni o dalle adiacenti resedi, e poi loro restituita.

I due moldavi dovranno rispondere di furto aggravato nel processo per direttissima che li vedrà imputati in data di domani presso il Tribunale di Prato.

