Tozzi Day, a 7 anni dalla scomparsa si rinnova il triangolare di volley

Si svolgerà sabato 28 settembre al “Palasport Matteoli” l’ottava edizione del “Tozzi Day”, presso gli impianti sportivi Bellaria, in viale Europa a Pontedera. Il triangolare verrà giocato nel ricordo di Alessio Fantozzi (nella foto), venuto a mancare prematuramente nel luglio del 2012. Il suo ricordo, resta ben vivo negli amici e nelle persone che lo hanno conosciuto, tant'è che la sua maglia, la numero 5, è stata ritirata definitivamente. Negli anni, si è deciso di ricordarlo così, in quello che più gli piaceva fare, giocare a pallavolo. Per questo, andrà in scena un triangolare che vedrà impegnate, oltre alla Lupi Estintori Pontedera, l’Arno Volley 1967 C.Franco PI e lo Zephyr Trading Valdimagra. La manifestazione, si svolgerà in un unico pomeriggio con la formula dei tre set obbligatori a quota 25: ogni set vinto assegnerà un punto in classifica. Il primo match in programma si disputerà alle ore 15,00 tra la Lupi Estintori Pontedera e l’ Arno Volley 1967, a seguire Lupi Estintori Pontedera - Zephyr Trading La Spezia ed infine, Arno Volley 1967 - Zephyr Trading La Spezia. Alle ore 19,30 sono previste le premiazioni.

Fonte: Ufficio Stampa Era Volleyball Project

