Truffa dello specchietto a Prato, arrestato

Era da tempo che venivano denunciati a Prato specifici episodi comunemente chiamati “”Truffa dello specchietto”, o reati affini, in cui spregiudicati malfattori prendono di mira malcapitati autisti, simulando un contatto tra autovetture mai effettivamente avvenuto, allo scopo di farsi dare soldi per riparare danni già esistenti o appositamente provocati.

Era proprio quello che aveva tentato martedì scorso un 37enne di Torre Annunziata (NA) ma da tempo residente a Prato, che a bordo del suo scooter pattugliava le strade di Prato alla ricerca di vittime.

Non aveva fatto i conti con appositi servizi predisposti dal Comando Provinciale di Prato, finalizzati proprio a contrastare tali insidiosi fenomeni, ancor più odiosi perché fanno leva sul lato emotivo di vittime appositamente scelte tra anziani, donne, oppure giovani ed inesperti guidatori.

Dopo che a bordo del suo scooter aveva affiancato l’autovettura condotta da una signora Pratese che marciava regolarmente in via Della Pace, aveva colpito con un oggetto la fiancata della macchina per poi fermarla e reclamare alla conducente una collusione inesistente, lamentando la rottura del parabrezza onde poi pretendere un risarcimento.

Ma tutta la manovra si era svolta sotto gli occhi di una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Montemurlo, che riconosciuto il soggetto quale autore di precedenti reati dello stesso tipo lo stava già tenendo d’occhio ed ha potuto così intervenire nella flagranza del reato di truffa.

Dopo aver ricostruito pienamente i fatti l’uomo è stato arrestato ed aspetterà il Giudizio in regime di arresti domiciliari.

