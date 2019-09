Valdarno Brick, invasione Lego a Figline

Il 28 e il 29 settembre torna Valdarno Brick, la manifestazione a tema mattoncini Lego giunta alla sua V edizione. Ad organizzarla, come sempre, è Il Club del Mattoncino, che coglierà l’occasione per raccogliere fondi da devolvere all’Associazione ELA (Associazione Europea Contro la Leucodistrofia). Per partecipare, infatti, è necessaria un’offerta minima di 4 euro, mentre è gratuito per i bambini fino a 6 anni.

Tra le novità dell’edizione 2019 c’è la location scelta: l’evento si terrà nella sala al primo piano della concessionaria Fortini di Figline, in via della Comunità Europea 7.

La seconda novità sarà l’esposizione, completamente rinnovata e di alto livello. Saranno infatti presenti collezionisti da tutta Italia, che renderanno Figline e Incisa Valdarno un’importante tappa Lego a livello nazionale. Infine, la terza novità: la presenza dell’Area StarWars, con sfondi, libri da consultare, bandiere a tema e un’esposizione di 12 metri con pezzi unici. Sabato 28, alle ore 16,30, ci sarà anche l’inaugurazione di una particolare opera Lego ispirata ad una scena del film “Il ciclone”; per l’occasione e saranno presenti gli attori Jerry Potenza e Sergio Forconi. Domenica 29 alle 11 gli ospiti del ValdarnoBrick saranno invece i Vigili del Fuoco, rigorosamente in divisa, che potranno ammirare i 6 metri di esposizione Lego a loro dedicata, mostrare uno dei loro mezzi di soccorso, presentare altre iniziative simili in programma presso la loro caserma e fare tante foto con i bambini presenti.

In questo fine settimana, inoltre, per gli under 14 sarà anche possibile diventare “Espositore per un Giorno”, partecipando al concorso a loro riservato, che rimarrà aperto fino alle 15 di domenica 29 settembre. L’iscrizione è gratuita e, per partecipare, è necessario iscriversi (scaricando il modulo qui: http://www.ilclubdelmattoncino.it/espositore-per-un-giorno-2-valdarno-brick-2019/), costruire un’opera Lego di fantasia (non set) non più grande di cm.25×25 (base da 32×32 stud), darle un titolo e consegnarla in via della Comunità Europea 7. La premiazione sarà alle ore 18.30 e il 1° classificato si aggiudicherà un Set Lego da 80€, il 2° un Set da 40€ mentre il terzo un Set da 20€. Tutte le opere rimarranno comunque in mostra.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa

