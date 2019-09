Via Viaccia, nonostante i divieti tanti in contromano. Masetti: "Intensificare i controlli"

Da lunedì 23 settembre è in vigore la sperimentazione del senso unico (direzione Empoli) in via Viaccia, zona divenuta molto trafficata in seguito ai cantieri che da mesi stanno interessando il tratto della Fi-Pi-Li tra Montelupo Fiorentino e Ginestra.

Nell'area, divisa tra i comuni di Montelupo e di Empoli, sono stati posizionati due segnali di divieto di accesso, il primo a 500mt, seguito da un secondo a 200mt.

Eppure nei primi giorni di vigore di questo divieto, i residenti e anche il sindaco di Montelupo Paolo Masetti hanno notato come molti automobilisti continuino a transitare contromano come se nulla fosse.

"Ho chiesto alla polizia municipale dell'Unione dei Comuni di intensificare i controlli e sanzionare coloro che hanno questo comportamento mettendo a rischio l'incolumità propria e degli altri guidatori. Fate la vostra parte e noi faremo la nostra, sollecitando con decisione la Regione ad accelerare i lavori e mettendo in atto quanto possibile per ridurre i disagi. La comunità tutta ve ne sarà grata", ha commentato Masetti. Un appello condivisibile, per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

