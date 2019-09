Una vita per Montopoli, ora la città dedica una saletta a Marinetta Nazzi

Sabato 28 settembre alle ore 10, al piano terra del Palazzo dell’Antica Cancelleria, verrà scoperta una targa in ricordo di Marinetta Nazzi, alla quale sarà dedicata una saletta espositiva all’interno dell’edificio stesso. Presenti, oltre al sindaco Giovanni Capecchi, anche i familiari e gli amici di Marinetta.

«Marinetta è stata non solo un’amministratrice della nostra città – spiega Cristina Scali, assessore alla Cultura – ma anche una concittadina innamorata di Montopoli, della sua storia, delle sue tradizioni e del suo patrimonio artistico e culturale». Al nome di Marinetta Nazzi, infatti, si legano luoghi simbolo della cultura montopolese. «È stata tra le fautrici dell’Accademia Caccini, oltre che tra coloro i quali diedero avvio al Museo civico – continua – ha lavorato per anni per preservare e promuovere il patrimonio di Montopoli, anche per le generazioni a venire».

Per questo, quindi, l’amministrazione comunale ha deciso di dedicare questo nuovo spazio espositivo proprio a Marinetta Nazzi. «Alle 11 sarà svelata la targa in suo onore – conclude Scali – rigorosamente in ceramica montopolese, alla quale Marinetta teneva moltissimo».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

