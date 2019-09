Il 29 settembre torna 'Viale in Festa' a Spicchio-Sovigliana

Quasi 100 banchi di abbigliamento, artigianato e gastronomia, tante attività di intrattenimento e negozi aperti, il tutto dalle 8 del mattino fino alle 20. Dopo l’evento, in forma ridotta causa pioggia, andato in scena lo scorso mese di maggio, torna Viale in Festa, la manifestazione dedicata al commercio, organizzata da Comune di Vinci e Confersercenti e giunta alla 15esima edizione, che si svolgerà domenica 29 settembre lungo viale Togliatti a Spicchio-Sovigliana.

Come accennato, l'evento si sarebbe dovuto tenere a maggio ma il maltempo costrinse gli organizzatori ad annullarlo dopo poche ore dal suo inizio. Ora, grazie alla volontà di Confesercenti e alla disponibilità dell'Amministrazione comunale, il “secondo atto” di una delle principali kermesse del commercio ambulante sul territorio regionale, tra le più apprezzate dalla cittadinanza e dai tanti visitatori provenienti dal circondario, si svolgerà in questo primo scorcio di autunno.

“Ringraziamo il Comune di Vinci per aver dato la disponibilità a organizzare in forma un po’ ridotta questa manifestazione, molto sentita e importante per i commercianti ambulanti della zona - dichiara Gianluca D'Alessio, responsabile Confesercenti Empolese-Valdelsa - È infatti un format vincente che viene richiesto dagli addetti ai lavori anche in altri comuni. Oltre a essere un'occasione in più per vendere la propria merce, è utile agli ambulanti per fidelizzare ulteriormente i clienti”.

Viale in Festa coprirà complessivamente l’area che va da piazza della Pace (all’altezza della Casa del Popolo di Sovigliana) fino ai Giardini della Costituzione. I commercianti e le associazion aderenti allieteranno la giornata con negozi, botteghe, mercati, esposizioni e giochi per bambini. Il tutto in completa sicurezza: il tratto di viale interessato, infatti, sarà area pedonale durante tutto l'evento. E non mancheranno, naturalmente, gli stand gastronomici che consentiranno di fare la pausa pranzo senza dover lasciare la festa.

“È una festa cresciuta tantissimo negli anni e si è consolidata come una delle più grandi manifestazioni commerciali della Toscana. Questo è merito in special modo di Confesercenti - ha dichiarato l'assessore alle Attività produttive del Comune di Vinci, Paolo Frese - Quando ci è stato chiesta la possibilità di recuperare l'evento abbiamo da subito dato la nostra disponibilità, perché un'iniziativa del genere, oltre a riscuotere particolare interesse da parte di cittadini e non solo, rappresenta un forte incentivo allo sviluppo economico e commerciale di Spicchio-Sovigliana”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

