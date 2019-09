Abbandono dei rifiuti, Gherardini: "Sensibilizzare ancora i cittadini"

"Nella difesa del nostro paesaggio ci deve essere l’impegno di un’intera comunità", così il sindaco Marco Gherardini circa le azioni di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e per la difesa dell'ambiente. "Nella lotta contro l’incivile pratica dell’abbandono di rifiuti c’è un lavoro quotidiano dell’Amministrazione Comunale, la quale anche negli ultimi mesi ha agito per contrastate e sanzionare comportamenti illeciti, in primis con l’uso di fototrappole. In accordo con i proprietari chiamati poi alla bonifica delle aree, sono state realizzate lungo alcune strade delle barriere per scoraggiare e rendere più difficile abbandonare rifiuti anche in aree private. Troppo spesso gli operai comunali devono intervenire nella raccolta di materiale lasciato sul territorio comunale, purtroppo anche a scapito di altri lavori. Occorre continuare a sensibilizzare i cittadini con iniziative e campagne di informazione. A questo riguardo, dopo la consueta uscita con i ragazzi delle scuole di pochi giorni fa grazie al progetto ‘Puliamo il mondo’, un importante appuntamento è per sabato mattina 28 ottobre ai Bagni di Chiecinella - Candia. Una passeggiata ecologica con partenza alle ore 8;30. Ai partecipanti saranno messi a disposizione guanti e sacchi. Gli operai comunali affiancheranno le operazioni di pulizia".

Fonte: Comune di Palaia

