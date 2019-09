Accoglienza turistica, sopralluogo della Commissione Turismo da Via Pietrasanta a piazza del Duomo

Sull'accoglienza turistica, cioè il cosiddetto incoming, ieri nuovo tour della Commissione “Cultura, sport e turismo”, del Consiglio Comunale.

“In continuità con la tematica dell'organizzazione dell' incoming turistico – ha così commentato la consigliera Maria Punzo, Presidente di questa Commissione comunale - dopo la visita al Parco con percorso fluviale, che offre ai turisti una visita guidata al di fuori della piazza del Duomo con arrivo allo Scalo Roncioni, abbiamo percorso a piedi il tragitto che va da Via Pietrasanta a piazza del Duomo. Abbiamo osservato aree di opportunità di miglioramento a partire dagli arredi urbani e segnaletica, e al tempo stesso abbiamo valutato positiva la nuova struttura ben curata lungo il percorso del nuovo punto di ristoro e toilette in via San Jacopo. Il nostro prossimo sopralluogo sarà tra il People mover e la Stazione ferroviaria per valutare il grado di accoglienza del percorso. Seguiranno altre riunioni della Commissioni sul territorio - ha così concluso la Punzo - allo scopo di consegnare agli Assessori competenti una relazione che riassuma tutte le nostre osservazioni per un miglioramento e una diversificazione dei percorsi turistici che mi auguro possano espandersi sempre più al di fuori della Piazza del Duomo”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pisa