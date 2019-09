Per una tentata rapina un 58enne è stato accoltellato in via Pistoiese a Firenze, mentre era in auto fermo a un semaforo. L'uomo è stato ferito con tre colpi al petto e alla schiena da una persona in scooter. Con la scusa di chiedere una sigaretta l'ha convinto ad abbassare il finestrino lato passeggero, poi ha tentato di rubargli la borsa sul sedile. Alla reazione dell'autista è avvenuto l'accoltellamento. I carabinieri indagano. La persona ferita non è in pericolo di vita.

