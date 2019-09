Baccalà e porri

Buongiorno oggi ringrazio Gloria un'adolescente di 16 anni che mi ha scritto e mi ha mandato questa ricetta tipica toscana facile da cucinare ma un piatto molto gustoso e saporito che stuzzicherà ancora di più il vostro appetito. A Gloria piace cucinare, a volte lo fa insieme alla sua mamma o quando i suoi sono fuori. Ha trovato questa ricetta su un libro di cucina Toscana, il risultato è stato sorprendente perché il Baccalà con i porri è stato divorato con tanto di fette di pane abbrustolite.

Tornando indietro nel tempo anche prima dei nostri nonni, il baccalà si consumava soprattutto nell'entroterra Toscano, perché il pesce fresco era difficile da reperire per via dei mezzi di trasporto scarsi e difficili e per i mezzi di conservazione che non erano come oggi tra frigoriferi e freezer. Il baccalà salato si conservava bene e costava poco ed era il piatto tipico del venerdì. Oggi il pesce fresco arriva bene da tutte le parti e il baccalà non è più così economico come una volta.

Il baccalà è un pesce molto versatile e lo potete cucinare in tanti modi: lessato, alla livornese, alla griglia, fritto, con aglio e prezzemolo, condito con olio, sotto forma di crocchette. Ma come dice un detto Toscano: "Baccalà, fegato e ova, più che coce e più s'assoda" vuol dire che più lo cuoci e più le sue carni diventano dure, perché la carne del baccalà rimanga morbida e succosa va cotta poco come succede per le uova e il fegato.

Baccalà con i porri

Ingredienti per 4 persone

600 gr di baccalà ammollato

1 kg di porri

200 gr di pomodori pelati

Olio di oliva extravergine di oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Diliscate con cura il baccalà, tagliatelo a pezzi quadrati . Pulite i porri e tagliateli a fettine, metteteli in una teglia molto larga con 5 cucchiai d’olio e fateli appassire lentamente. Quando saranno morbidi e rosolati, unite il baccalà e poi i pomodori spezzettati, pepate e fate cuocere piano per circa 5 minuti (se necessario, bagnate con un po’ d’acqua calda). Servite il baccalà con del pepe macinato e se possibile accompagnatelo con polenta di granturco calda.

