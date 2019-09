Bancarella della Fucini, libri usati cercano nuovi lettori

Sabato 28 settembre torna l’appuntamento con la ‘Bancarella della Fucini’, lo spazio dedicato al ricircolo dei libri già letti, ma non meno amati. Il mercatino del libro usato sarà aperto dalle 17 alle 20 nei locali della Ex Macelleria di via dei Neri, 17. Appuntamento oramai più che consolidato che si svolge il secondo e quarto sabato del mese ed è realizzato in collaborazione con l'associazione Lilliput Empoli.

Hai libri in casa che hai già letto e che pensi di non leggere più? Hai bisogno di fare spazio per i nuovi libri che hai comprato, ma non vuoi buttare via i libri più vecchi? Portali alla tua biblioteca! Se sono in buono stato, saranno adoperati per la bancarella.

Se si vuole invece scambiare dei libri: è possibile portarne quanti uno vuole, in buone condizioni, ma prendere al massimo cinque. Infine alla ‘Bancarella’ troverete anche molti libri interessanti a prezzi scontati.

INFO E CONTATTI -

Biblioteca “Renato Fucini di Empoli”, 0571-757840, biblioteca@comune.empoli.fi.it;

associazione Lilliput Empoli, info@nonlobuttovia.net.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

