Barnini scrive al Ministro, la Lega: "Il sindaco ammette che esiste un problema sicurezza"

Il Re è nudo. Con la lettera del Sindaco Barnini al ministro dell'interno Lamorgese, si è definitivamente certificato che a Empoli esiste un problema Sicurezza. Di questo, come gruppo Lega Salvini Premier Empoli, non possiamo che prenderne atto. Abbiamo da sempre manifestato il nostro disappunto circa le modalità con cui il Sindaco Barnini di affronta i recenti fatti di cronaca nera, sempre più cruenti, che si manifestano nella nostra città, negando la gravità di tali fatti e catalogandoli come sporadici e non come un sintomo di un male più profondo che trova la sua essenza, a nostro giudizio, nelle scellerate politiche della sinistra in materia di immigrazione.

Il nostro consigliere Chiavacci Gabriele promotore di una mozione presentata a Luglio proprio in materia di sicurezza, poi traslata in prima commissione presieduta dal Presidente Picchielli Andrea responsabile giovani della Lega Salvini Empoli, al riguardo dichiara: "Le mie previsioni, prospettate al Sindaco nella mozione di luglio si sono avverate, numerosi e ravvicinati sono stati i fatti di cronaca che hanno causato feriti anche tra gli agenti delle forze dell'ordine. Non sono quindi un visionario come qualcuno tra le forze di governo, ma anche di opposizione avrebbe voluto farmi passare. I fatti parlano da soli, Empoli ha un problema di sicurezza. Dopo essere stato per così dire "snobbato" qualcosa si sta muovendo, anche se personalmente ritengo non stia avvenendo nel modo istituzionale più corretto. Perchè decidere di rivolgersi direttamente al Ministro dell'Interno proprio adesso? Non poteva farlo all'epoca della mia mozione? Perché aspettare? Vi è stata sottovalutazione del problema? O forse c'entra qualcosa il cambio al vertice del Viminale? "

Come gruppo Lega Salvini Empoli, da sempre vicini alle forze dell'ordine, nonostante le modalità contraddittorie del Sindaco, daremo certamente il nostro contributo e vigileremo affinché vengano potenziate le forze dell'ordine a Empoli senza distinzione tra quelle a carattere nazionale e locale. A breve sarà fissata la data per la discussione delle problematiche in materia di Sicurezza in Prima Commissione e vi terremo aggiornati.

Gruppo Lega Empoli

