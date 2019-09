Calcio femminile, in Toscana il Qualifying Round degli Europei under 19

Palazzo del Pegaso in versione sportiva oggi, giovedì 26 settembre, per presentare il Qualifying Round dei campionati europei femminili Under 19, primo turno per la massima competizione continentale – organizzata dalla UEFA – dedicata alle ragazze nate dal 2001. L’Italia, e la Toscana nello specifico, ospiterà questa prima fase della competizione, che si disputerà dal 2 all’8 ottobre.

“Questo evento conferma non solo il ruolo della Toscana come regione che promuove e coltiva lo sport, ma declina anche il calcio al femminile, con la Fiorentina che è stata la prima squadra professionista a investire e a crederci”. Così il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani: “paesi più evoluti come gli Stati Uniti e la Germania mettono sullo stesso livello il calcio maschile e quello femminile – ha sottolineato – si tratta di una espressione di civiltà che la nostra terra vuol far propria, un motivo di identità che parte dalla Toscana e intende andare oltre confine”.

Grazie all’”entusiasmo del calcio femminile”, come ha sottolineato il tecnico della FIGC Enrico Sbardella, “lieto di giocare in una regione che può essere considerata la culla del settore giovanile”, dove la grinta e la volontà di riuscire danno il meglio di sé. Le due giocatrici presenti in conferenza stampa – Sofia Colombo, centrocampista dell’Inter classe 2001 e capitana della Nazionale Under 19, e Azzurra Corazzi, centrocampista azzurra classe 2001 nata a Bagno a Ripoli e che milita nella Fiorentina – ne sono state la dimostrazione: “Siamo orgogliose e contente di giocare in questo girone, e vogliamo far bene”.

A presentare il girone delle Azzurrine, insieme al presidente del Consiglio regionale, sono intervenuti i rappresentanti dei cinque Comuni (Siena, Chianciano Terme, Cortona, Montepulciano e Sarteano) e delle sei società, che gestiscono gli impianti di gioco utilizzati per allenamenti o partite. I sindaci di Montepulciano e Chianciano Terme, Michele Angiolini e Andrea Marchetti, con l’assessore allo sport di Cortona, Silvia Spensierati, hanno espresso gratitudine per la scelta dei loro territori, parlando di grande opportunità e di riconoscimento del lavoro svolto negli anni, nel nome dello sport.

Il primo turno della competizione vedrà le Azzurrine opporsi alle pari età di Estonia, Russia e Slovenia, con l’obiettivo di chiudere tra le prime due squadre del girone e raggiungere così l’Élite Round (il secondo step della manifestazione) che si svolgerà in primavera. A quel punto l’Italia sarebbe inserita in un nuovo raggruppamento a quattro squadre e solo la prima del girone potrà staccare il pass per la Georgia.

Ma andiamo per gradi. Concentrate su questo primo turno, le giocatrici si sono ritrovate lo scorso martedì 24 settembre al Centro Olimpico di Tirrenia per cominciare la loro preparazione. Poi lo spostamento a Chianciano Terme – base operativa di tutta la manifestazione, dove alloggiano tutte e quattro le Nazionali – con il primo appuntamento ufficiale per mercoledì 2 ottobre, quando l’Italia farà il suo esordio nella competizione allo stadio Artemio Franchi di Siena contro l’Estonia (calcio d’inizio alle 15).

Le ragazze di Sbardella disputeranno tutti e tre i loro incontri nella città del Palio (mercoledì 2, sabato 5 e martedì 8 ottobre, sempre alle ore 15), mentre le altre gare del raggruppamento si svolgeranno allo Stadio Comunale Santi Tiezzi di Cortona.

Undici anni fa, nel 2008, agli Europei femminili Under 19, l’Italia riuscì a conquistare il titolo europeo: era la Nazionale di Sara Gama (poi eletta miglior giocatrice del torneo), Martina Rosucci, Elisa Bartoli, Laura Fusetti e Alice Parisi. E fu proprio quest’ultima a decidere la finale contro la Norvegia, realizzando nella ripresa il rigore del definitivo 1-0. Una ragione in più per guardare al futuro con speranza, un futuro pronto ad accogliere sui palcoscenici internazionali le ragazze che oggi vestono la maglia dell’Italia Under 19.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Calcio