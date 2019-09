Cena dei rioni nella piazza tutta nuova, come prenotare

C'è ancora tempo per iscriversi alla “Cena dei rioni in Piazza Macelli” che sarà occasione per festeggiare la vittoria de Le Fonti alla quinta edizione del Calambur, rinnovare ufficialmente piazza dei Macelli, e passare una sera in compagnia con tutti i rioni ed i cittadini che lo vorranno.

L'amministrazione comunale, i rioni ed associazione Elitropia invitano quindi a partecipare sabato 28 settembre, ore 20, alla cena.

La piazza certaldese è stata recentemente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, sia nella parte interna – marciapiedi, fondo stradale, illuminazione e arredi urbani completamente rinnovati – che nell’accesso con rotatoria, conclusi in piena estate. L’amministrazione comunale aveva proposto di non fare il classico “taglio del nastro”, bensì di creare un’iniziativa di festa conviviale al rientro dalle vacanze e per questo, in accordo con i sei rioni di Certaldo, si è deciso di sfruttare questa occasione per lanciare la prima “Festa dei Rioni”, una grande cena popolare che sarà anche l’occasione per festeggiare il rione vincitore e valorizzare quei legami di socialità e partecipazione che i rioni simboleggiano e che vedono nel centro MAPS degli ex Macelli comunali uno dei luoghi nei quale fare sintesi e progettazione per il futuro.

La cena è realizzata a buffet, menu composto da: antipasto, lasagne, roast beef e patate al forno, vinsanto e cantucci, acqua e vino. Costo: 18 euro adulti; 10 euro bambini 6/11 anni; gratis bambini 0/5 anni

Per partecipare alla cena, organizzata dai rioni in collaborazione con il Comune di Certaldo, si dovranno contattare direttamente i rioni ai seguenti numeri:

INFO E PRENOTAZIONI: Rione L'Alberone: 327 46 99 209 Rione La Canonica: 333 67 52 302 / 338 82 75 392 Rione Le Fonti: 0571 669 072 / 340 84 25 688 Rione I' Mulino: 347 38 92 781 Rione Il Vicario: 391 711 456

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo