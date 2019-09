Cimitero di Sant'Andrea, riapertura per un mese

La parte del cimitero di Sant’Andrea, in questi mesi sottoposta a importanti lavori di manutenzione, riaprirà per poco più di un mese.

Da martedì 1 ottobre, l’area sarà aperta al pubblico per permettere ai visitatori di tornare ad accedere alle tombe dei propri cari nel periodo precedente alle festività di novembre dedicate ai defunti.

Dunque il cantiere sarà sospeso, l’ala del cimitero sarà messa in sicurezza e risulterà del tutto agibile per chi vorrà accedere ai circa 400 loculi in questi mesi irraggiungibili a causa del cantiere,

I lavori riprenderanno poi subito dopo il periodo di commemorazione dei defunti, a novembre, per poi fermarsi di nuovo prima di Natale, sempre per permettere ai visitatori di raggiungere le tombe dei propri cari.

Il cantiere prevede il rifacimento della copertura dell’edificio per eliminare i problemi di infiltrazioni che, negli anni, hanno causato il distacco dell’intonaco.

Al momento della demolizione dell’intonaco del solaio del primo piano si sono verificati numerosi sfondellamenti delle pignatte del solaio che hanno messo in evidenza una certa precarietà del ferro di armatura.

L’investimento previsto dal Comune inizialmente è passato da 180mila euro a 280mila euro. Per ripristinare la struttura è necessario demolire tutto il solaio del primo piano, non soltanto una porzione. In più, sarà fatta una sottocopertura del tetto, con inserimento di pannelli per evitare nuove infiltrazioni.

