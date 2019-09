Convegno Anmil Fucecchio, una tradizione che dura da 10 anni

Far crescere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e a scuola. A Fucecchio per questo importante obiettivo lavorano insieme da dieci anni un’importante associazione come l’ANMIL, l’amministrazione comunale, le scuole del territorio e l’INAIL. Un lavoro che dura tutto l’anno coinvolgendo studenti di ogni ordine e grado e che raggiunge il proprio apice alla fine di settembre quando si tiene il tradizionale convegno. L’appuntamento è alla porte visto che si terrà sabato prossimo al Palazzetto dello Sport in piazza Pertini. Quest’anno l’evento, oltre che dai tradizionali sostenitori (sezione soci Coop, Taddei Roberto Srl e Pro Loco di Fucecchio), sarà supportato anche da uno sponsor di prestigio come il Gruppo UniCredit.

Anche per questa decima edizione l’ANMIL Provinciale di Firenze e la sezione territoriale di Fucecchio hanno coinvolto i tre istituti scolastici cittadini: Istituto Superiore “A. Checchi”, Istituto Comprensivo “Montanelli-Petrarca”e Direzione Didattica. Gli spalti del palazzetto quindi a partire dalle ore 9, saranno gremiti di tantissimi studenti che avranno modo di ascoltare gli interventi degli ospiti che si alterneranno al microfono e che avranno come interlocutrice la coordinatrice del progetto, la professoressa Grazia Focardi. Introdotti dai saluti del sindaco Alessio Spinelli, a Fucecchio arriveranno il presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani, l’assessore regionale a formazione e lavoro Cristina Grieco e il senatore Dario Parrini. Seguiranno poi gli altri interventi: per ANMIL ci saranno il consigliere nazionale Evaretto Niccolai, il direttore generale Sandro Giovannelli e il presidente regionale Vincenzo Municchi, mentre per l’INAIL il presidente nazionale Franco Bettoni e il direttore INAIL Firenze Michele Brignola.

Durante il convegno ciascuna scuola presenterà gli elaborati realizzati dagli studenti per il concorso “10 anni di Educazione alla Sicurezza”.

I vincitori del concorso saranno premiati domenica 20 ottobre nella Chiesa della Vergine a Fucecchio, in occasione della Giornata delle Vittime e dei Mutilati del Lavoro.

