Corri la vita, musei gratuiti per gli iscritti: le strutture aderenti

Il 29 settembre si svolgerà Corri la vita, la corsa di solidarietà per la lotta contro il tumore al seno e gli iscritti avranno la possibilità di visitare gratuitamente mostre e musei durante tutta la giornata semplicemente indossando la maglia ufficiale della manifestazione o esibendo il certificato di iscrizione. Per la prima volta saranno coinvolti anche i territori limitrofi e si apriranno le porte dei musei di Prato, Empoli, Pistoia, Montelupo Fiorentino e Borgo San Lorenzo. Tra i poli culturali che hanno aderito troviamo anche quest’anno Palazzo Strozzi con la grande retrospettiva dedicata alla pittrice russa Natalia Goncharova, straordinaria figura femminile nell’arte del Novecento.

“Corri la vita – dichiara l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi – non è solo una bellissima manifestazione sportiva e di solidarietà per un fine nobilissimo ma è anche un’occasione per scoprire i nostri tesori culturali, dai musei ai luoghi meno conosciuti. Invito i fiorentini e non a partecipare numerosi a questo evento e dopo la corsa o la passeggiata a far tappa in uno dei tanti siti culturali che la città offre gratuitamente”.

Ecco l’elenco dei luoghi visitabili:

Mattina dalle 9,00 alle 13,00: (n. 7 mete)

1. Limonaia di Villa Strozzi, via Pisana 77

2. Chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto, via di Monte Oliveto

3. Vecchio Conventino, via Giano della Bella 20 (apertura 9 -19)

4. Chiostro e Sala ex Leopoldine, piazza Tasso 7

5. Sala Vanni, piazza del Carmine 14

6. Palazzo Rinuccini e Teatro Ottavio Rinuccini, via Santo Spirito 39

7. Palazzo Lenzi, (sede Institut français de Florence), piazza Ognissanti 2

Pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00 (n. 23 mete)

1. Palazzo Strozzi, piazza Strozzi

2. Museo Salvatore Ferragamo, piazza Santa Trinita 5 (ingresso gratuito 10-19.30)

3. Da Vinci Experience, piazza Santo Stefano 5

4. Museo Novecento, piazza Santa Maria Novella 10

5. Museo Bardini, via dei Renai 37 (ingresso gratuito 14 -17, ultimo accesso ore 16,30)

6. Forte Belvedere, via di San Leonardo 1 (ingresso gratuito dalle 14 alle 18)

7. Complesso Monumentale di Santa Maria Novella, piazza della Stazione 4 e piazza Santa Maria Novella (ultimo accesso ore 16,45)

8. Museo di Palazzo Vecchio, piazza della Signoria (ingresso gratuito 14-18)

9. Gucci Garden, piazza della Signoria 10

10. Museo del Calcio, viale Aldo Palazzeschi 20

11. Museo Marino Marini, piazza San Pancrazio

12. Deposito del Carro del Fuoco (il Brindellone), via il Prato 48 (apertura 10-17)

13. Museo Stibbert, via Federigo Stibbert 26

14. Gabinetto di fisica della Fondazione Scienza e Tecnica, via Giusti 29

15. Museo degli Innocenti, Piazza Santissima Annunziata 13

16. Museo Galileo Chini, piazzale Lavacchini 1, Borgo San Lorenzo

17. Museo della Ceramica, piazza Vittorio Veneto 10, Montelupo Fiorentino

18. Museo del Vetro, via Ridolfi 70, Empoli (ingresso gratuito 14-19)

19. Museo della Collegiata, piazzetta della Propositura 3, Empoli (ingresso gratuito 16-18)

20. Casa del Pontormo, via Pontorme 97, Empoli (ingresso gratuito 16-18)

21. Museo del Tessuto, via Puccetti 3, Prato (ingresso gratuito 15-19)

22. Museo Pecci, viale della Repubblica 277, Prato

23. Palazzo Buontalenti, via de’ Rossi 7, Pistoia

