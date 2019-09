Corsi Afa Uisp al via nell'Empolese Valdelsa, programmi per 1.300 persone

Lunedì 30 settembre ripartirà l'attività dei corsi Afa targata Uisp. Un ricchissimo programma di lezioni che coinvolgerà oltre 1.300 persone e toccherà sei comuni dell'Empolese Valdelsa. L'attività fisica adattata (Afa) è ginnastica a bassa intensità, raccomandata dagli stessi medici Asl, che prevede esercizi a corpo libero o con l'uso di piccoli attrezzi, adatta a tutte le età e con effetti benefici a più livelli: tonificazione muscolare, lubrificazione e mobilità articolare e azione di contrasto nei confronti di artrosi e osteoporosi.

I numeri. In tutto si tratta di circa 70 corsi, attivi dal lunedì al venerdì con lezioni di un'ora. Quasi trenta sedi tra circoli, case del popolo, palasport, scuole e pubbliche assistenze: una a Capraia e Limite (Pubblica assistenza), tre a Cerreto (circoli Arci di Cerreto, Lazzeretto e Stabbia), sedici a Empoli (circoli Arci di Avane, Fontanella, Martignana, Marcignana, Monterappoli, Pagnana, Ponte a Elsa, Ponzano, Pozzale, Sant'Andrea, Santa Maria e Villanuova, PalAramini, scuola media Busoni), tre a Montelupo (circoli Arci Fibbiana e Montelupo e circolo Ambrogiana), due a Montespertoli (circolo Arci Ortimino e scuola elementare di Montespertoli) e tre a Vinci (palasport “Falcone e Borsellino” di Sovigliana e circoli Arci di Vinci e Vitolini). Ad animare i diversi corsi oltre venti operatori specializzati, diplomati Isef o laureati in Scienze motorie.

Fibromialgia. Tra le aree di intervento più interessanti e innovative c'è quella che riguarda l'attività fisica mirata per persone affette da fibromialgia. Nel marzo scorso la Uisp Empoli Valdelsa, in collaborazione con l'Associazione italiana sindrome fibromialgica e l'Asl Toscana Centro, ha attivato dei corsi studiati ad hoc. Le richieste sono state tantissime e adesso l'attività riparte con due corsi, in programma il lunedì e il giovedì (il primo alle 18.30 e il secondo alle 19.30) al palasport di Sovigliana. Intanto è allo studio l'apertura di un nuovo corso nel comune di Castelfiorentino, per agevolare coloro che abitano in Valdelsa.

Come partecipare. Prima di tutto è necessario sottoporsi alla valutazione motoria da parte dell'Asl (basta chiamare lo 0571-7051 e prenotare la visita). Si può consultare il sito www.uisp.it/empoli/sportpertutti per il dettaglio dei corsi. A questo punto è necessario presentarsi alla sede della Uisp Empolese Valdelsa in via XI Febbraio 28, a Empoli, per compilare il modulo di iscrizione e sottoscrivere la tessera associativa. Ciascun corso partirà con un minimo di 10 partecipanti. Sono previste due lezioni di prova senza impegno e in ogni caso si potranno recuperare le lezioni perse in qualsiasi corso Afa organizzato dalla Uisp. A tutti i partecipanti quest'anno sarà offerto un gadget: l'asciugamano in microfibra realizzato in collaborazione con Maxi Small o Maxi Trendy.

Costi. L'iscrizione annuale costa 12 euro. Quindi è possibile optare per due soluzioni: 22 euro al mese per due lezioni settimanali oppure 28 euro al mese per tre lezioni settimanali. È possibile pagare direttamente presso la sede del comitato Uisp Empolese Valdelsa, tramite bollettino postale (C/C postale n° 18920504 intestato a “UISP COMITATO EMPOLI VALDELSA” specificando corso e mese nella causale), tramite bonifico bancario (IBAN: IT09 W084 2537 8300 0003 0217590 specificando corso e mese nella causale) oppure per i soci Coop utilizzando i Punti Salute (presso le casse del supermercato è possibile convertire i punti della tessera Coop in “punti salute”). Per informazioni contattateci allo 0571-711533, per mail ad attivita.motoria.empolivaldelsa@uisp.it oppure presso il comitato ad Empoli, in via XI Febbraio 28/A dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

