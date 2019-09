DirezioneComune, arrivano i corsi per giovani e nuovi amministratori

Dopo l’Assemblea congressuale di Anci Toscana che è svolta lunedì scorso a Firenze con una grande partecipazione di sindaci e amministratori, e dopo le sollecitazioni arrivate in queste ultime settimane, l’Associazione ha organizzato una importante offerta formativa distribuita su tutti i territori della Regione; un ciclo di corsi completamente dedicato al mondo degli enti locali, con l’opportunità di condividere conoscenze e riflessioni intorno a normative, strumenti, criticità e prospettive dell’amministrare la cosa pubblica. Una iniziativa diretta in particolare ai giovani e nuovi amministratori, che si ripeterà in tutte le dieci province della Toscana.

Il primo incontro gratuito sarà il prossimo 9 ottobre a Pistoia, sul tema “L’organizzazione del Comune, la Programmazione e il Bilancio dell'Ente”.

È possibile anche richiedere l’organizzazione del corso in house presso i Comuni interessati; su richiesta, è prevista la possibilità di realizzare specifici pacchetti di formazione tematici, della durata di tre ore ciascuno, sui diversi temi: governo del territorio, fondi europei e programmazione regionale, politiche ambientali, comunicazione e social media, contrattualistica comunale, agricoltura, welfare municipale, servizi pubblici locali, turismo, associazionismo comunale, protezione civile.

Info: lascuola@ancitoscana.it

Fonte: ANCI Toscana

