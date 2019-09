Diventa 'Casa della Salute' il presidio di Buggiano: 7 medici, pediatra e ambulatorio infermieristico

E’ diventato “Casa della Salute” il presidio territoriale del Comune di Buggiano con gli ambulatori di ben sette medici di famiglia, il pediatra e l’ambulatorio infermieristico, per le patologie croniche e le “ferite difficili”, più grande; operativi ormai da un mese, al primo piano della struttura ora tutto gestito dall’Azienda Sanitaria.

La “Casa della Salute”, in via dei Martiri 16 marzo 1978, sarà inaugurata venerdì 27 settembre alle ore 15,00 dall’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi insieme al sindaco Daniele Bettarini, al presidente della Società della Salute (SDS) della Valdinievole Riccardo Franchi, al direttore sanitario dell’AUSL Tc Emanuele Gori e al presidente della Pubblica Assistenza-Avis Brunero Bruni.

Partecipano inoltre il direttore del dipartimento rete sanitaria territoriale Daniele Mannelli, il direttore della SDS Patrizia Baldi, il coordinatore sanitario dei servizi della zona Valdinievole Marco Bonini e il direttore assistenza infermieristica dell’area pistoiese Paolo Cellini oltre all’ingegnere Ermes Tesi che ha coordinato i lavori per l’allestimento degli ambulatori medici.

La nuova Casa della Salute diventa da ora in poi il riferimento principale per le cure primarie per i circa 9.000 residenti a Buggiano con percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione integrati anche per la contiguità tra medici di famiglia e i servizi specialistico, infermieristico, sociale, amministrativo così da agevolare il più possibile le famiglie ed i loro bambini nelle richieste e nell’attivazione delle prestazioni.

Fonte: AUSL Toscana Centro

